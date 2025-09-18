Hecho en Wisconsin: El centro de datos de IA más potente del mundo [eng]

Diseñada para entrenar la próxima década de inteligencia artificial, la instalación de Mount Pleasant albergará cientos de miles de las GPU NVIDIA más potentes del mundo, operando en clústeres sin interrupciones conectados por suficiente fibra para envolver el planeta cuatro veces. Estos procesadores se encargarán del entrenamiento de modelos de IA de vanguardia, ofreciendo diez veces el rendimiento de las supercomputadoras más rápidas de la actualidad.