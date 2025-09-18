Hecho en Wisconsin: El centro de datos de IA más potente del mundo [eng]

Diseñada para entrenar la próxima década de inteligencia artificial, la instalación de Mount Pleasant albergará cientos de miles de las GPU NVIDIA más potentes del mundo, operando en clústeres sin interrupciones conectados por suficiente fibra para envolver el planeta cuatro veces. Estos procesadores se encargarán del entrenamiento de modelos de IA de vanguardia, ofreciendo diez veces el rendimiento de las supercomputadoras más rápidas de la actualidad.
| etiquetas: microsoft , datacenter , ia
Más del 90 por ciento de la instalación dependerá de un sistema de refrigeración líquida de circuito cerrado de última generación, que se llenará durante la construcción y se recirculará continuamente. La parte restante de la instalación utilizará aire exterior para la refrigeración, cambiando a agua solo en los días más calurosos, minimizando el impacto ambiental y maximizando la eficiencia operativa. El resultado es un hito tecnológico: un centro de
… » ver todo el comentario