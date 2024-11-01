edición general
30 meneos
28 clics
El hecho de que Ayuso se esté mofando de la flotilla, principal indicador del éxito de la misión

El hecho de que Ayuso se esté mofando de la flotilla, principal indicador del éxito de la misión

«La batucada del Mediterráneo», «La Asamblea de la facultad flotante» o «Postureo del turismo bélico» son algunas de las expresiones que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acuñó ayer de madrugada en una sesión maratoniana de lluvia de ideas cuyo objetivo era ridiculizar el cometido de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria, y que el ejército israelí está interceptando en las últimas horas en aguas internacionales.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , gaza , israel , genocidio , flotilla
25 5 2 K 287 ocio
22 comentarios
25 5 2 K 287 ocio
Comentarios destacados:        
skaworld #1 skaworld
No apreciais la ironia de que la gente que suele decir "buh revolucionarios de sofa que solo se quejan en tuiter", ahora mismo.... se quejan de que la gente haga algo... en tuiter?
15 K 185
elGude #3 elGude
#1 No le busques logica. Si llegan a ir en camión, se les criticaría por no ir en barco, que ir en camión es fácil. Si llegan a hacer un concierto para recaudar cosas, les acusarían de quedárselo y de ser unos cobardes por no ir.

Lo importante no es la acción, es como pueden criticarla.
6 K 76
skaworld #7 skaworld
#3 Yo he llegado a escuchar que es una accion publicitaria de Colau para ganar votos.

-¿Colau se presenta a algo, creia que habia dejado la politica activa?
-Emmmmm
-¿Y no crees que hay acciones mas sencillas que exponerte en primera linea de fuego ante el ejercito de Israel?
-Emmmm
-¿Te cae mal?
-Si
-Ajam... Home a mi tampoco es que me fuese de cañas con ella pero amos... no creo yo que esto sea muy beneficioso para una carrera política que ya habia cerrado...
-Si pero seguro que algo trama

Y así vamos
6 K 72
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#7 ¿Primera línea de fuego? xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 7
skaworld #14 skaworld
#12 Dise comodamente sentado en su sillon
3 K 42
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#14 Sentada, guapa
Recién estrenado además
0 K 7
skaworld #16 skaworld
#15 Me alegra saber que las finanzas te van bien
0 K 12
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#16 A mi empresa sí
Por eso ha comprado HermanMiller y se ha gastado un dineral para amortizar
El mes que viene la mesa
0 K 7
skaworld #19 skaworld
#17 No me cabe la menor duda, es una gran epoca de bonanza y te deben estar entrando buenos dineros.
0 K 12
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#19 Habrá cretinos que dirán que es la hasbará esa, que tiene millones para regalar
Pero en realidad es porque una directora cobra bastante por aguantar gilipollas a diario; además que me encanta el jamón
Y como la economía mejora, más padres aceptan pagar bien por educar bien a sus vástagos; cualquier día viene por aquí Irene a matricular a sus nanos
0 K 7
skaworld #22 skaworld
#21 ¿Por que me cuentas eso de la hasbará?
0 K 12
#8 soberao
#1 Es como cuando Cospedal dijo que si el 15m quiere hacer política que se presente a las elecciones. La responsable de que Podemos se organizara como partido es Cospedal que los retó a medirse con el PP en las urnas. www.eldiario.es/malditahemeroteca/video-pp-pedia-presentara-elecciones
7 K 96
MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#8 Y cuando se presentan y ven que les va bien, sueltan a sus perros mediáticos y policiales.
0 K 15
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
ElMundoToday ya no tienen que inventar disparates. Cuentan la realidad y ya.
3 K 44
#6 Marisadoro
Un artículo serio de ElmundoToday.
Genial!
1 K 25
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Han perdido un lector.
0 K 11
#10 Marisadoro *
#9 Quizás sea la mayor de las ironías.
0 K 15
#11 PerritaPiloto
El tema de que los poderosos hagan sátira es que no tiene ni puñetera gracia, porque son los de arriba riéndose de los de abajo.
1 K 21
#4 kaos_subversivo
C&P:

«Dicen que Colau está de vacaciones en las Islas Griegas, cuando todo el mundo ha visto en las imágenes que la travesía está lejos de parecerse a un paseo en el yate de Marcial Dorado. Están que rabian y sus improperios son el mayor elogio», señala también la oposición.

:troll:
0 K 11
vviccio #2 vviccio
Ayuso tiene envidia de gente que hace cosas en cambio ella nunca dio un palo al agua.
0 K 11
Esfingo #18 Esfingo
Como Lepe.
0 K 10
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1 *
En cambio si estuviera enfadada significaría también lo mismo :troll:
0 K 7

menéame