El hecho de que Ayuso se esté mofando de la flotilla, principal indicador del éxito de la misión

«La batucada del Mediterráneo», «La Asamblea de la facultad flotante» o «Postureo del turismo bélico» son algunas de las expresiones que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acuñó ayer de madrugada en una sesión maratoniana de lluvia de ideas cuyo objetivo era ridiculizar el cometido de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria, y que el ejército israelí está interceptando en las últimas horas en aguas internacionales.
Lo importante no es la acción, es como pueden criticarla.
-¿Colau se presenta a algo, creia que habia dejado la politica activa?
-Emmmmm
-¿Y no crees que hay acciones mas sencillas que exponerte en primera linea de fuego ante el ejercito de Israel?
-Emmmm
-¿Te cae mal?
-Si
-Ajam... Home a mi tampoco es que me fuese de cañas con ella pero amos... no creo yo que esto sea muy beneficioso para una carrera política que ya habia cerrado...
-Si pero seguro que algo trama
Y así vamos
Recién estrenado además
Por eso ha comprado HermanMiller y se ha gastado un dineral para amortizar
El mes que viene la mesa
Pero en realidad es porque una directora cobra bastante por aguantar gilipollas a diario; además que me encanta el jamón
Y como la economía mejora, más padres aceptan pagar bien por educar bien a sus vástagos; cualquier día viene por aquí Irene a matricular a sus nanos
Genial!
«Dicen que Colau está de vacaciones en las Islas Griegas, cuando todo el mundo ha visto en las imágenes que la travesía está lejos de parecerse a un paseo en el yate de Marcial Dorado. Están que rabian y sus improperios son el mayor elogio», señala también la oposición.