El hecho de que Ayuso se esté mofando de la flotilla, principal indicador del éxito de la misión

«La batucada del Mediterráneo», «La Asamblea de la facultad flotante» o «Postureo del turismo bélico» son algunas de las expresiones que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acuñó ayer de madrugada en una sesión maratoniana de lluvia de ideas cuyo objetivo era ridiculizar el cometido de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria, y que el ejército israelí está interceptando en las últimas horas en aguas internacionales.