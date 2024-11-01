edición general
He probado la traducción instantánea de los AirPods: lo más cerca que he estado de saber idiomas a lo Matrix

La IA ha simplificado el entendimiento entre dos personas que no hablan el mismo idioma. Gemini puede ejercer de intérprete, por ejemplo; igual que algunas apps de teléfono, como la de Google, Samsung y Apple. Y por fin podemos disfrutar esa traducción simultánea en los AirPods. Es un gran salto adelante.

Doisneau
Me pregunto que tal el comportamiento con idiomas con estructuras gramaticales opuestas, entiendo que es mejor que nada, pero no se si con tanto retardo es viable una conversacion normal.

Dicho esto, que es solo por curiosidad, esta claro que es un avance tremendo :hug:
Robe7064
#1 Casi todos los idiomas más hablados tienen orden SVO, pero el japonés y el hindi tienen orden SOV, así que también me pregunto como funcionará en esos casos
txepel
#2 Y luego está el euskera, donde el orden da un poco igual porque tienes que marcar el sujeto (mutilak sagar bat jaten du = sagar bat jaten du mutilak).
rob
#6 Eta gero nor nori nork daukagu. :-D
rob
#9 :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
lonnegan
#8 Eso no me lo dices en la calle xD
rob
#12 ¡Anda polo segao! :-D
Graffin
#6 #8 A la fiscalía que vais.
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
#6 el euskera con poner el verbo o el artículo al revés, vale.
Huevosfuertes da cursos rápidos de euskera en el samanté ese que hace con el otro.
xavigo
#1 Yo me pregunto su comportamiento con el murciano

Cc: #2
Sigo_intentandolo
Por fin puedo de dejar de tener remordimientos por no saber idiomas...
1 K 21
rob
#5 Con un poquito de tiempo al día y poniendo un poquito de tu parte puedes hacerlo.
Yo te animo.
rob
Por fin podremos entender a los de Lekeitio. :-D
Abril_2025
Pues será porque es algo nuevo. Lo vi por primera vez en una gafa hace tres o cuatro años, y tampoco era lo más innovador del momento.

Y al ser una gafa no solo escuchabas, también lo veías en subtítulos en el visor.
Deviance
Algo que se me escapa; la traducción la hace la aplicación, luego si la escuchas por airpods o altavoces es secundario, no? O si no es que me he perdido......
Metabarón
Ya sé Kung Fu...
