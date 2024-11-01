He probado la traducción instantánea de los AirPods: lo más cerca que he estado de saber idiomas a lo Matrix

La IA ha simplificado el entendimiento entre dos personas que no hablan el mismo idioma. Gemini puede ejercer de intérprete, por ejemplo; igual que algunas apps de teléfono, como la de Google, Samsung y Apple. Y por fin podemos disfrutar esa traducción simultánea en los AirPods. Es un gran salto adelante.
| etiquetas: probado , traducción , instantánea , airpods , idiomas
Dicho esto, que es solo por curiosidad, esta claro que es un avance tremendo
Huevosfuertes da cursos rápidos de euskera en el samanté ese que hace con el otro.
Cc: #2
Yo te animo.
Y al ser una gafa no solo escuchabas, también lo veías en subtítulos en el visor.