He probado Comet, el navegador de Perplexity, y es como si estuviera viendo el futuro de Chrome

He probado Comet, el navegador de Perplexity, y es como si estuviera viendo el futuro de Chrome

En solo unos días, Comet me ha convencido para ser mi nuevo navegador por defecto. Llevo utilizando Chrome desde hace décadas y por fin he encontrado algo distinto por lo que merece la pena cambiarme. Partiendo de la triste base que renuncié a mi privacidad hace tiempo (soy usuario de Google intermitente), con el nuevo navegador de Perplexity tengo exactamente lo mismo que con Chrome, pero además con un asistente de IA integrado que cambia profundamente la manera de navegar.

Priorat #1 Priorat
Hombre, si ahora usaba Chrome ya no se puede decir que fuese una persona criteriada.
Ainhoa_96 #5 Ainhoa_96 *
#1 jamás había oído "criteriada", entiendo que te refieres a "con criterio".

Según la RAE "criteriado/a" tiene otro significado de uso jurídico en El Salvador :professor:
#10 capitan.meneito
#5 persona poseída por un Critter.
Priorat #17 Priorat *
#5 Si, y descriteriada tampoco. Pero El castellano tiene 400 millones hablantes y solo tiene el 10% en España que, la verdad, hablan un castellano muy raro y alejado del que habla la mayoría. A muchos les molesta constatar lo diverso. Yo he vivido en Latinoamérica y me gusta usar de vez en cuando estás palabras tan chulas (y hay unas cuantas).

Es lo contrario de descriteriado: dle.rae.es/descriteriado
Artikan #14 Artikan
Pues para meneame le veo futuro. "Trolea al usuario del comentario 3, insulta al del 5 sin que me sancionen y luego hazme un resumen de la noticia, que no la he leído".
#15 diablos_maiq
#14 eres todo un gurú
ur_quan_master #2 ur_quan_master
El futuro de Chrome es el de IExplorer. :troll:
UnoYDos #3 UnoYDos *
No dejo yo a una IA finalizar mis procesos de compra ni harto a whisky. La misma mierda pero con IA para preguntarle y mandarle chorradas, de las cuales muchas puedes preguntarle a cualquier buscador.
Khadgar #8 Khadgar
#3 Y, si no, que les pregunten a los usuarios de Honey. :roll:
pip #7 pip
Tienes una AI observando todo lo que haces en el navegador y 'ayudándote'. Claro que la empresa dirá que la privacidad y la seguridad está garantizada, pero el peligro es evidente.

Aún así esto es inevitable, vamos a tener asistentes de AI hasta en la sopa, para todo, y a lo mejor incluso literalmente, es muy posible que las ollas enseguida tengan una AI para asistirte con el caldo.
Ramen #12 Ramen
"Partiendo de la triste base que renuncié a mi privacidad hace tiempo..." pues mira que eres tonto, macho.
#9 Suleiman
Lo he probado también y no veas como consume recursos....
Malinke #20 Malinke
#9 jaja, en microsegundos pensé que tu comentario hacía mención a la última parte del comentario anterior que ironizaba sobre la posibilidad de usar IA para cocinar.
silencer #6 silencer
Firefox powah!
#4 ContracomunistaCaudillo
Realmente necesitamos IA para esto?
#11 capitan.meneito
¿para qué coño quiero yo una IA en el navegador?
Hasta los cojones de tanta IA ya...
musg0 #13 musg0 *
#11 Con la IA estamos como en la burbuja de las punto com, con empresas sacando chorradas inútiles que supuestamente nos van a cambiar el mundo. Alguna acertará, pero la mayoría acabarán cerrando o siendo compradas por otras.
#18 aletmp
#11 para cuando una IA en el cagodromo? Que evalue la forma, color y consistencia del tordo.

"come mas fibra"
"bebe mas agua"
"no haberte comido los nuggets si llevan 10 dias en la nevera"
JohnSmith_ #19 JohnSmith_
El futuro de Chrome? ... mira a ver si hacen otro cambio que permita volver a usar el ublock origin ... porque si no ya te digo yo cual es el futuro de Chrome.
Apotropeo #16 Apotropeo
No sé ni de qué habla pero, ¿ Esto no es como la opción de Firefox ?.
En Firefox puedes activar un panel de IAs y pasarle directamente preguntas y enlaces
