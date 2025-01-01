He probado Comet, el navegador de Perplexity, y es como si estuviera viendo el futuro de Chrome

En solo unos días, Comet me ha convencido para ser mi nuevo navegador por defecto. Llevo utilizando Chrome desde hace décadas y por fin he encontrado algo distinto por lo que merece la pena cambiarme. Partiendo de la triste base que renuncié a mi privacidad hace tiempo (soy usuario de Google intermitente), con el nuevo navegador de Perplexity tengo exactamente lo mismo que con Chrome, pero además con un asistente de IA integrado que cambia profundamente la manera de navegar.
| etiquetas: comet , navegador , chrome , perplexity , ia
Según la RAE "criteriado/a" tiene otro significado de uso jurídico en El Salvador
Es lo contrario de descriteriado: dle.rae.es/descriteriado
Aún así esto es inevitable, vamos a tener asistentes de AI hasta en la sopa, para todo, y a lo mejor incluso literalmente, es muy posible que las ollas enseguida tengan una AI para asistirte con el caldo.
Hasta los cojones de tanta IA ya...
"come mas fibra"
"bebe mas agua"
"no haberte comido los nuggets si llevan 10 dias en la nevera"
En Firefox puedes activar un panel de IAs y pasarle directamente preguntas y enlaces