edición general
1 meneos
14 clics

Por qué hay más mujeres que hombres en la población de Letonia: el país báltico presenta la mayor brecha de género de Europa

Posee una proporción de 116 mujeres por cada cien hombres. Ya con la Segunda Guerra Mundial perdió aproximadamente un tercio de la población, con una incidencia mayor en la masculina. La posterior anexión a la Unión Soviética con purgas políticas, deportaciones y un modelo económico con trabajos de alto riesgo físico en fábricas o en la construcción acentuaron la diferencia. Ahora el alcoholismo entre la población masculina explica que los hombres vivan en promedio 70 años, mientras que las mujeres alcanzan casi los 80.

| etiquetas: letonia , demografía , hombres , mujeres , brecha de género
1 0 0 K 20 cultura
4 comentarios
1 0 0 K 20 cultura
#2 Feliberto
No os hagáis ilusiones, el excedente son ancianas.
0 K 9
#1 cocococo
Ni en Letonia follan los de Menéame.
0 K 8
#3 DenisseJoel
La culpa es del patriarcado, obvio. Las soluciones fáciles nunca fallan.
3 K 7
calde #4 calde
#3 Los comentarios prejuiciosos y chorras tampoco.
1 K 14

menéame