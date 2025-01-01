Por qué hay más mujeres que hombres en la población de Letonia: el país báltico presenta la mayor brecha de género de Europa

Posee una proporción de 116 mujeres por cada cien hombres. Ya con la Segunda Guerra Mundial perdió aproximadamente un tercio de la población, con una incidencia mayor en la masculina. La posterior anexión a la Unión Soviética con purgas políticas, deportaciones y un modelo económico con trabajos de alto riesgo físico en fábricas o en la construcción acentuaron la diferencia. Ahora el alcoholismo entre la población masculina explica que los hombres vivan en promedio 70 años, mientras que las mujeres alcanzan casi los 80.