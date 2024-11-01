edición general
Hay más italianos viviendo en el extranjero que inmigrantes residiendo en Italia [EN]

"A 1 de enero de 2025, el número de inscritos en el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero) ascendía a 6.412.752", indica el informe. "Estos ciudadanos se suman a la población residente, calculada por el ISTAT en 58.934.177, de los cuales 5.422.426 son extranjeros". Si consideramos el número de residentes con nacionalidad italiana únicamente (53.511.751), doce de cada 100 italianos viven en el extranjero, el 11,9 %.

Andreham #3 Andreham
Pues es un pasote de número de italianos que viven fuera.

Supongo que serán descendientes de gente que se fue durante la segunda guerra mundial y tiene la nacionalidad por herencia.
#4 xaviazo
#3 Durante la segunda guerra y mucho antes. La emigración en masa de italianos a América comenzó en 1860.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Dando por culo con la comida, eso sí, no son tan brasas ni pesadillas como sus primos de más allá de la mar oceana
jons87 #1 jons87
Italianos que beben mate hay unos cuantos si…
