Hay más italianos viviendo en el extranjero que inmigrantes residiendo en Italia [EN]

"A 1 de enero de 2025, el número de inscritos en el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero) ascendía a 6.412.752", indica el informe. "Estos ciudadanos se suman a la población residente, calculada por el ISTAT en 58.934.177, de los cuales 5.422.426 son extranjeros". Si consideramos el número de residentes con nacionalidad italiana únicamente (53.511.751), doce de cada 100 italianos viven en el extranjero, el 11,9 %.