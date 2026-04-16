Hay que decir más que no

Nuestro problema empezó cuando tragamos con el plasma de Rajoy, las comparecencias sin preguntas de Sánchez o el veto de Rosalía a los fotoperiodistas. O nos plantamos o estamos muertos, colegas. Llevamos demasiado tiempo pasando por el aro de esa especie de pacto por el que el personaje obtiene publicidad para su producto y el periodista, chicha para su audiencia. Pero es que esta vez, además, la entrevistada exigía elegir la foto a publicar con la entrevista entre todas las que le hiciera el fotoperiodista Bernardo Pérez.