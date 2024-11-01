Hasta los cojones de noticias sobre Vito Quiles

Invito a hacer una reflexión colectiva en meneame.net sobre la aparición de numerosas noticias en este portal acerca de personajes como Vito Quiles, Cake Minuesa o Bertrand Ndongo. No son periodistas ni nada que se le parezca; su actividad consiste en molestar a personas por la calle simplemente por tener ideas completamente distintas de las suyas.

Me pregunto por qué no puedo publicar noticias en meneame.net procedentes de webs como actualidad.rt.com/, cuyo servidor tiene aplicado un baneo por motivo de “denuncia”, pero desde esta comunidad de noticias se da rienda suelta a la publicación masiva de las andanzas de estos bufones relacionados con el ala derecha del Régimen del 78. Ni siquiera pagan anuncios para sostener esta web; por lo tanto no deberían tener cabida en meneame.net.

Sé que las noticias subidas a meneame.net sobre estos sujetos pretenden ofrecer una imagen negativa de ellos, pero me resulta cansino leer o ver sus troleos. No aportan nada interesante y considerar entretenido estar pendientes de lo que dicen o hacen, solo consigue que no desaparezcan de Internet.