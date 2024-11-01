edición general
“Me han robado una teta, y yo le voté”: el testimonio de una afectada por la crisis de los cribados de Moreno Bonilla

Anabel Cano ha explicado que ha vivido “un año con un cáncer de mama sin saberlo” debido a un error en el proceso de cribado, y que nadie la avisó a tiempo. Entre lágrimas, ha denunciado que, a día de hoy, sigue sin recibir una explicación oficial: “a mí me han arruinado la vida. Estoy muerta en vida; necesito un psicólogo todos los días y no tengo dinero para pagarlo”. Pese al dolor, ha querido agradecer “a Amama, al radiólogo, al cirujano y a los médicos” que la han acompañado durante su tratamiento.

#2 fremen11
El leopardo come tetas......
12 K 158
Estronciobarioyradio #6 Estronciobarioyradio
La derecha española, ese pozo de mierda en el que se revuelcan los asesinos, incompetentes y retrasados. Son el mal.
2 K 34
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
Si votas criminales acabas pagando...
1 K 33
pitercio #4 pitercio
Ha votado al pepe sin tener dinero para pagarse un psicólogo o un radiólogo particular ¡pero a quién se le ocurre!
1 K 27
#8 tierramar
Los partidos corruptos nos roban dinero, salud, vida, progreso, futuro,...
0 K 20
azathothruna #5 azathothruna
Comentario hilarante en medio de una situacion horrible.
añadiendo ironia politica
Me pongo del lado de la comedia.
0 K 12
Antonio_Lobo #1 Antonio_Lobo
Bien merecido. Ahora ya sabe lo que está votando.
2 K -14
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#1 Gilipo..., subnorm... Como puedes tener tan poca empatía?
0 K 10

