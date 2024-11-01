“Me han robado una teta, y yo le voté”: el testimonio de una afectada por la crisis de los cribados de Moreno Bonilla

Anabel Cano ha explicado que ha vivido “un año con un cáncer de mama sin saberlo” debido a un error en el proceso de cribado, y que nadie la avisó a tiempo. Entre lágrimas, ha denunciado que, a día de hoy, sigue sin recibir una explicación oficial: “a mí me han arruinado la vida. Estoy muerta en vida; necesito un psicólogo todos los días y no tengo dinero para pagarlo”. Pese al dolor, ha querido agradecer “a Amama, al radiólogo, al cirujano y a los médicos” que la han acompañado durante su tratamiento.