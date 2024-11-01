edición general
Hallan el cráneo trepanado de un hombre de gran altura en una fosa común de la época vikinga (ENG)

La fosa contenía una mezcla de esqueletos articulados completos y huesos de partes del cuerpo desmembradas, incluyendo extremidades dispersas, una pila de piernas y una pila de cráneos...El orificio elíptico mide 3 cm de ancho y fue cortado, perforado o raspado uniformemente con una herramienta afilada. Los bordes del hueso estaban curados, por lo que sabemos que sobrevivió a la operación, pero el nuevo crecimiento oculta la evidencia de la herramienta utilizada.

| etiquetas: fosa común , cráneo , trepanado , ejecuciones
