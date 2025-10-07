Hallados dos cadáveres con heridas de arma de fuego en Lorca (Murcia)

a Guardia Civil ha hallado en la tarde de este martes los cadáveres de dos hombres con heridas de arma de fuego en Lorca (Murcia), informan fuentes de este cuerpo. Uno de los cadáveres se encontraba en el interior de una vivienda del paraje de El Cantar, cerca de la costa y el otro dentro del maletero de un coche en la diputación de Ramonete. Se está investigando la supuesta relación entre ambos sucesos. Las diligencias judiciales han sido declaradas secretas.