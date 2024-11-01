El gulag americano [ENG]

Nuestros campos de concentración no son campos de exterminio, pero la gente muere en ellos. No es una exageración decir que los campos de detención de ICE amenazan con convertirse en una herramienta de represión bajo la administración. Hasta 40 personas han muerto en esos campos desde que Trump volvió al cargo en enero de 2025. Y esas son sólo las muertes reconocidas públicamente.
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- Los campos de concentración existen al margen de las estructuras legales habituales.
- Los internos de los campos son civiles, no militares.
- Los campos de concentración se asocian a regímenes autoritarios.
- Los campos de concentración no son campos de exterminio, pero la gente muere en ellos.