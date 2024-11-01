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La guerra se vuelve meme - Antropología en la sombra

La guerra se vuelve meme - Antropología en la sombra  

Cómo la infantilización de la sociedad y la propaganda funcionan hoy por hoy.

| etiquetas: meme , iran , eeuu , guerra , propaganda
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