Guerra en la sombra, amenazas híbridas - Informe Semanal  

Anticiparse y neutralizar amenazas es el día a día del Centro Nacional de Inteligencia. IS ha entrado en el CNI, un acceso autorizado a la prensa en muy pocas ocasiones. España está entre los países que más sufren ciberataques contra organismos del Estado, infraestructuras críticas o empresas. Y, cada vez más, preocupa ese amplio abanico de amenazas híbridas: "los objetivos pueden ser desde la generación de un escenario o de un clima que sea favorable al gobierno extranjero hasta la creación de condiciones para ejercer coerción ... (minuto 6)