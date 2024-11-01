edición general
4 meneos
10 clics
Guerra en la sombra, amenazas híbridas - Informe Semanal

Guerra en la sombra, amenazas híbridas - Informe Semanal  

Anticiparse y neutralizar amenazas es el día a día del Centro Nacional de Inteligencia. IS ha entrado en el CNI, un acceso autorizado a la prensa en muy pocas ocasiones. España está entre los países que más sufren ciberataques contra organismos del Estado, infraestructuras críticas o empresas. Y, cada vez más, preocupa ese amplio abanico de amenazas híbridas: "los objetivos pueden ser desde la generación de un escenario o de un clima que sea favorable al gobierno extranjero hasta la creación de condiciones para ejercer coerción ... (minuto 6)

| etiquetas: amenazas híbridas , guerra , cni , coerción , desestabilización , desinformación
4 0 0 K 56 cultura
1 comentarios
4 0 0 K 56 cultura
Herumel #1 Herumel
Me parece curioso lo que inciden en Rusia, que no lo niego, cuando los primeros que le vendieron un software a Marruecos para infiltrarse en el teléfono del Presidente fue el Mossad.
0 K 12

menéame