La guerra en Oriente Medio agotó las reservas de armamento de Estados Unidos. El reabastecimiento requerirá la cooperación de China [EN]

Pekín controla férreamente los minerales esenciales que Estados Unidos necesita para reconstruir su arsenal de armas. El aumento de la demanda estadounidense para reconstruir sus interceptores —un proceso que llevará años— no hace sino fortalecer la posición de Pekín en la próxima cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. «En términos generales, ¿nos hace más vulnerables? Sí, creo que sí», afirmó Mikhail Zeldovich, inversor especializado en minerales críticos. «No me cabe la menor duda».
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No seria de extrañar que China, demorara unos meses los pedidos,...
Pero como la noticia no tiene sentido, no ocurrirá
Hay que ver oiga
Ah, por supuesto, de Israel también