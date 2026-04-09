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La guerra en Oriente Medio agotó las reservas de armamento de Estados Unidos. El reabastecimiento requerirá la cooperación de China [EN]

Pekín controla férreamente los minerales esenciales que Estados Unidos necesita para reconstruir su arsenal de armas. El aumento de la demanda estadounidense para reconstruir sus interceptores —un proceso que llevará años— no hace sino fortalecer la posición de Pekín en la próxima cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. «En términos generales, ¿nos hace más vulnerables? Sí, creo que sí», afirmó Mikhail Zeldovich, inversor especializado en minerales críticos. «No me cabe la menor duda».

| etiquetas: estados unidos , armamento , china , cooperación
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7 comentarios
6 0 1 K 68 Guerras
Bombástico #3 Bombástico
Gigante con pies de barro.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
¡Anda ya!
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#5 ces
Es un buen momento para Trump de subir los aranceles a China :troll:
No seria de extrañar que China, demorara unos meses los pedidos,...
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ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#5 A ver si hay suerte y se demoran tanto que se acaban los bombazos y a Trump se le fastidia la fiesta
Pero como la noticia no tiene sentido, no ocurrirá
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
¿Entonces China es cómplice de USA por armarla todos estos años?
Hay que ver oiga :troll:

Ah, por supuesto, de Israel también xD
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Bombástico #4 Bombástico
#2 Solo vienes aquí a decir estupideces.
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ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#4 Será porque el artículo es una estupidez
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menéame