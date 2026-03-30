La guerra de Irán consolidará el estatus de superpotencia de China

Como mayor importador de petróleo del mundo, la guerra en Irán representa una amenaza significativa para China. Sin embargo, Pekín lleva años preparándose para una crisis de este tipo y está bien posicionado para convertir el conflicto en una ventaja en la carrera por la supremacía económica mundial. El año pasado, China importó cerca de la mitad de su petróleo crudo y casi un tercio de su gas natural licuado de Oriente Próximo. No obstante, ha acumulado agresivamente reservas estratégicas de combustibles fósiles. Se estima que China posee las
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Y el día que deje de regar Israel con dólares, el éxodo bíblico va a parecer un chiste.
Pero tranki que ahora a los retrasados mentales se les dice que "ej que no ehh comonista" y listo. Piensa hay retrasados mentales a los que les dicen que Hitler era socialista y se lo comen.
www.meneame.net/m/actualidad/china-gasto-10-000-millones-petroleo-no-n
Si China sabía lo que iba a pasar, Irán no lo iba a saber menos. Así que preparados están. Otra cosa es que estén suficientemente bien preparados.
Sin duda se trata de un caso de almacenamiento pasivo agresivo de libro.