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La guerra de Irán consolidará el estatus de superpotencia de China

La guerra de Irán consolidará el estatus de superpotencia de China

Como mayor importador de petróleo del mundo, la guerra en Irán representa una amenaza significativa para China. Sin embargo, Pekín lleva años preparándose para una crisis de este tipo y está bien posicionado para convertir el conflicto en una ventaja en la carrera por la supremacía económica mundial. El año pasado, China importó cerca de la mitad de su petróleo crudo y casi un tercio de su gas natural licuado de Oriente Próximo. No obstante, ha acumulado agresivamente reservas estratégicas de combustibles fósiles. Se estima que China posee las

| etiquetas: guerra , irán , superpotencia , china , financial , times
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5 comentarios
6 6 0 K 137 Ecoonomia
#2 Tecar
EE.UU ha ido a por todas a la desesperada para salvar su moneda pero no ha hecho sino acelerar lo inevitable.
Y el día que deje de regar Israel con dólares, el éxodo bíblico va a parecer un chiste.
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#1 woke
Lo han conseguido gracias a la inmigración
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#5 Toponotomalasuerte
#1 no que va. A la llorada de los pollaviejas, los racistas y el fascismo. Eso es lo güeno.

Pero tranki que ahora a los retrasados mentales se les dice que "ej que no ehh comonista" y listo. Piensa hay retrasados mentales a los que les dicen que Hitler era socialista y se lo comen.
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Connect #4 Connect
Hace unos meses aquí en meneame la gente se preguntaba por qué China estaba acumulando petroleo como si no hubiera un mañana.
www.meneame.net/m/actualidad/china-gasto-10-000-millones-petroleo-no-n

Si China sabía lo que iba a pasar, Irán no lo iba a saber menos. Así que preparados están. Otra cosa es que estén suficientemente bien preparados.
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Asimismov #3 Asimismov *
¿ [China] ... ha acumulado agresivamente reservas estratégicas de combustibles fósiles ?

Sin duda se trata de un caso de almacenamiento pasivo agresivo de libro.
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menéame