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La guerra de EEUU contra el pistacho iraní

La guerra de EEUU contra el pistacho iraní

La industria del pistacho estadounidense depende de la destrucción de Irán. Por eso, el matrimonio de Beverly Hills Lynda y Stewart Resnick parecen interesados en una guerra que tiene en ese fruto una de sus claves. La guerra de EEUU e Israel contra Irán se ha diseñado para paralizar a la sociedad iraní: escuelas, hospitales, bloques de viviendas, aeropuertos y toda infraestructura de importancia a la hora de la verdad. Hace unas semanas la campaña de bombardeos tuvo un giro inesperado cuando Israel y EEUU atacaron un depósito de pistachos.

| etiquetas: la guerra , eeuu , pistacho , iraní
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4 comentarios
8 2 0 K 112 actualidad
taSanás #1 taSanás
Lo mismo pasará en España,
Porque anda que no se han multiplicado las hectáreas dedicadas al pistacho
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Pacofrutos #2 Pacofrutos
#1 Y las comidas con pistacho. Ahora todo lleva pistacho. Buñuelos, croissants, salsas, chocolates, callos, sardinas, tortillas, caracoles, estupijustis...
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Malinke #3 Malinke *
#2 pues si antes era con pistachos iraníes y españoles, mañana será con pistachos españoles y estadounidenses.

Aquí el tema es destacar la bajeza de EEUU e Israel.
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#4 Juantxi
Pero no hay color, el pistacho iraní es mucho mejor, igual que es mucho más sabroso el caviar iraní que el ruso. ¡Quién pudiera!
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