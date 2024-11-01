La guerra de EEUU contra el pistacho iraní

La industria del pistacho estadounidense depende de la destrucción de Irán. Por eso, el matrimonio de Beverly Hills Lynda y Stewart Resnick parecen interesados en una guerra que tiene en ese fruto una de sus claves. La guerra de EEUU e Israel contra Irán se ha diseñado para paralizar a la sociedad iraní: escuelas, hospitales, bloques de viviendas, aeropuertos y toda infraestructura de importancia a la hora de la verdad. Hace unas semanas la campaña de bombardeos tuvo un giro inesperado cuando Israel y EEUU atacaron un depósito de pistachos.