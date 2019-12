¿Llamas a los antivacunas antivacunas? No llames a los antivacunas antivacunas. Antivacunas es una palabra fea que no les gusta a los antivacunas. Sí, como suena. Un colectivo antivacunas ha solicitado formalmente en Twitter que no les llamen antivacunas. Las respuestas son oro puro.