Le he preguntado a Grok, en el apartado suyo en mi cuenta, no en un hilo de Twitter (me imagino que, para mí, la versión es todavía la 3, mientras que en hilos de Twitter será la 4) cómo de precisa era la Grokipedia comparada con la Wikipedia. Me respondió lo que aparece en la imagen adjunta, que es esta conversación: que la Grokipedia estaba sujeta, por depender de la IA, a Grok, a "alucinaciones", a sesgos de X, a fuentes poco fiables, no es neutral y no es transparente, y aconseja, para cosas que requieran precisión, acudir a la Wikipedia y otras fuentes fiables.

Después le he vuelto a preguntar, pero en un hilo en abierto, y ahí la respuesta ha sido DIAMETRALMENTE OPUESTA, diciendo que la Grokipedia era super fiable, que era mejor que la Wikipedia (o lo será…), que era chachipirulizaspelotilla…

En respuestas posteriores, según Grok, no hay conflicto entre lo que me dijo en privado y lo que me ha contestado en público. Debe ser que las diferentes versiones usadas en uno y otro sitio tienen opiniones diferentes y no se hablan entre ellas, jejejeje…

Después, en el mismo hilo, le he comentado, precisamente, de la importancia de cómo cuenta las cosas, porque el relato es importante (entiendo que una IA no lo entienda, al menos todavía). Por ejemplo, en el artículo dedicado a George Floyd, poner como primer dato sobre Floyd su registro criminal, que no tiene importancia sobre el hecho que lo hizo conocido, su muerte a manos de un policía (sin él, Floyd no hubiera aparecido ni en noticias, ni en la Wikipedia, ni en la Grokipedia, ni en ningún sitio), ANTES que el hecho que lo hizo noticiable, crea un sesgo, una predisposición en el lector. Se defiende diciendo que no va ocultar hechos relevantes, cuando NADIE ha sugerido que haga tal cosa.

Para más inri, resulta que la Grokipedia fusila, duplica, copia, PALABRA POR PALABRA, artículos de la Wikipedia, esa a la que denosta por "parcial" y a la que dice que va a superar con creces:

Preguntado al respecto, Grok niega la mayor, sus artículos, dice, son de elaboración propia, y tiene (perdón por la expresión) los santos cojones de pedir que se le pongan ejemplos para mejorarlos, cuando la pregunta es en el hilo en el que se le acusa de plagio:

Y el problema no es que copie datos de la Wikipedia, que tiene una licencia "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0" que lo permite, pero es que esa licencia pide que, si copias los datos, digas de dónde los has sacado y que, allí donde los uses, tengan la misma licencia: no es el caso. La licencia CC no aparece en ningún sitio, y, por supuesto y como hemos visto, no se menciona la Wikipedia como fuente, porque es que NIEGAN, de entrada, que se haya copiado nada de ella, a pesar de las evidencias.

Es decir, Grok, al menos en su última versión, la disponible en el muro de X, se ha revelado como una IA embustera y esquizofrénica/paranoide. Y me temo que su tan cacareada Grokipedia no revela más que esos rasgos de su "encargado" artificial, que, no olvidemos, no deja de ser el instrumento de un multimillonario de extrema derecha, que ya ha demostrado que no tiene reparos en manipular su "juguetito" cuando no funciona como a él le gusta.