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Groenlandia en la encrucijada

Groenlandia en la encrucijada

Groenlandia impresiona por su belleza helada, pero su historia esconde un trauma profundo: desde mujeres con anticonceptivos forzados por el Estado danés hasta niños arrebatados a sus familias para ser 'civilizados' en la metrópoli. Hoy, cuando la geopolítica toca a su puerta, esta memoria explica por qué los groenlandeses desconfían de todos. Entre la dependencia danesa y el apetito imperial de la Casa Blanca, un mar de contradicciones rodea la isla. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza?

| etiquetas: groenlandia , encrucijada , usa , historia , geopolitica , otan
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4 comentarios
6 1 0 K 80 politica
crob #1 crob *
USA es garantía de confianza, estabilidad y compromiso especialmente de la mano de Trump
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#2 Lusco2 *
#1 No me des consejos, dame dinero.
Refrán español y próximamente adoptado por Groenlandia
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Oestrimnio #3 Oestrimnio
#2 ¿Más dinero todavía?

Los groenlandeses viven a base de subvenciones que Dinamarca se puede permitir porque son cuatro gatos, de lo contrario la vida allí sería tan dura como el clima.
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#4 Lusco2
#3 Esas subvenciones las puede pagar USA y una compensación de digamos un gritón de dólares, en Alaska les va bien
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menéame