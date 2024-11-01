Groenlandia en la encrucijada

Groenlandia impresiona por su belleza helada, pero su historia esconde un trauma profundo: desde mujeres con anticonceptivos forzados por el Estado danés hasta niños arrebatados a sus familias para ser 'civilizados' en la metrópoli. Hoy, cuando la geopolítica toca a su puerta, esta memoria explica por qué los groenlandeses desconfían de todos. Entre la dependencia danesa y el apetito imperial de la Casa Blanca, un mar de contradicciones rodea la isla. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza?