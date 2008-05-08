·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Grande entre los grandes, valga la paradoja
Una para los melómanos y amantes del jazz.
2
meneos
177 clics
enviado
____
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Leclercia_adecarboxylata
José el Calvo, saxofonista.
Aunque según la IA es Miles Davis, imagino que en su época de blanco.
0
K
20
#1
Moderdonia
*
—Doctor, me creo Beethoven.
—¿El músico o el perrete de las películas?
—En fin... Haré que no le he oído.
—Entonces el músico.
Beethoven no era calvo pero si sordo.
Tener más hambre que el Tamagotchi de un sordo.
Pocas cosas más embarazosas que entrar a comprar una zambomba y que el dependiente sea sordo.
0
K
16
#4
skaworld
Por favor... se le ve la pinza Lasvi desde aqui y... un regalo:
cerebrin.wordpress.com/2008/05/08/las-artes-marciales-en-el-cine-espan
Hay pocas cosas mas hipnóticas q verlo en una peli de Ozores de accion y artes marciales
0
K
12
#2
txillo
Resines
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente