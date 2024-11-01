El gran apagón llega a los tribunales: 125 millones en juego

Un año después del colapso eléctrico que sacudió el sistema energético en España, la factura empieza a trasladarse al terreno legal. Repsol se prepara para reclamar hasta 125 millones de euros en daños y perjuicios tras el apagón del 28 de abril de 2025, que afectó a sus cinco refinerías en el país, así lo ha adelantado expansión. El impacto no fue menor. Las interrupciones en el suministro eléctrico —tanto ese día como en episodios posteriores— golpearon directamente la operativa industrial de la compañía. Y aunque inicialmente el cálculo asc