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Los gráficos que muestran cómo muere el iceberg más famoso del mundo

Los gráficos que muestran cómo muere el iceberg más famoso del mundo

La historia de uno de los icebergs más antiguos del mundo está a punto de terminar, tras una impresionante travesía de 40 años que ha cautivado a los científicos. El iceberg, conocido como A23a, fue en su día el más grande de la Tierra, cubriendo una superficie de más del doble del tamaño del área metropolitana de Londres. Pero tras un recorrido lleno de giros e imprevistos, el A23a se ha derretido, fracturado y desintegrado de forma espectacular durante el último año.

| etiquetas: iceberg , a23a
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4 comentarios
45 37 1 K 452 ciencia
Quecansaometienes... #1 Quecansaometienes...
No encontro a su Titanic para hacerse aun mas famoso...
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Moderdonia #2 Moderdonia
#1
–Capitán, el iceberg ha hecho una fea rayadura en la pintura del casco.
–¿Lo cubre el seguro?
–No.
–Coja un hacha y hunda el barco.
–Voy.
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tommyx #4 tommyx
#2 "lo cubre el seguro?"
"No, lo cubre el agua"
"Abandonen el barco!"
2 K 22
EmuAGR #3 EmuAGR
El bloque se quedó atascado cerca de la Antártida durante 30 de los 40 años, no es para tanto.
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