4
meneos
19
clics
Gorillaz anuncia su próximo cortometraje The Mountain, The Moon Cave and The Sad God
Para verlo completo en YouTube habrá que esperar al 27 de Febrero
|
etiquetas
:
gorillaz
,
cortometraje
,
animación
4
0
0
K
41
ocio
2 comentarios
4
0
0
K
41
ocio
#1
ur_quan_master
Que me esperen sentados.
0
K
12
#2
Ms2
Lo han publicado hace 6h y ya tienen 32k likes
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
