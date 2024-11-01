edición general
4 meneos
19 clics
Gorillaz anuncia su próximo cortometraje The Mountain, The Moon Cave and The Sad God

Gorillaz anuncia su próximo cortometraje The Mountain, The Moon Cave and The Sad God

Para verlo completo en YouTube habrá que esperar al 27 de Febrero

| etiquetas: gorillaz , cortometraje , animación
4 0 0 K 41 ocio
2 comentarios
4 0 0 K 41 ocio
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Que me esperen sentados.
0 K 12
Ms2 #2 Ms2
Lo han publicado hace 6h y ya tienen 32k likes :-> :roll:
0 K 12

menéame