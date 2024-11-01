Google tenía un dilema prácticamente irresoluble con la IA y su buscador. Así que ha optado por crear una suscripción

Entre abrazar la IA y enterrar su negocio tradicional, Google tiene un dilema La solución parece pasar por las suscripciones: Google AI Plus llega a 35 nuevos países, incluyendo a España, por un precio de 8,99 euros
No estoy diciendo eso, ni tampoco me refiero a la cantidad de información que pueda sacar del uso de sus servicios, me refiero a la información que obtiene de las distintas webs, blogs, foros, etc, cuantas más cierren, menos información y menos diversidad obtendrá.
Técnicamente te podría dar hasta la razón, si cierran webs sus robots obtendrán menos información. Pero claro, luego la sociedad va a seguir utilizando su tiempo libre como mejor estime oportuno y supongo que en vez de leer webs, blogs etc, quizás veamos cortos (que la gente de a pie antes no podía expresar por medios audiovisuales) hechos por IA que colgarán en YouTube y por lo tanto… » ver todo el comentario
El mayor buscador con unas cuotas monopolísticas, con un navegador propio con cuotas monopolísticas en el mercado, con un sistema operativo propio en una cuota de mercado por encima del 70%, 40% en televisores, irrumpiendo en vehículos, educación etc. La mayor empresa del mundo en marketing digital y anuncios personalizados, que aún Xataka sigue investigando de donde saca esa información personalizada.
Siendo el buscador por defecto de su principal competidor por el módico precio de 20.000 millones anuales, con servidores y datacenters en todo el planeta y con unos beneficios netos de más de 120.000 millones tenía un “dilema irresoluble”.
¿Cómo se les habrá ocurrido juntar ambos servicios?
Algunos pensarán: pues que no cambien a la IA y se queden donde están. Pero si lo hacen, su posición monopolística de buscador por defecto tendría los días contados, porque pronto sería desplazado por ChatGPT.
Ya me gustaría que fuera como tú dices pero la realidad es bien distinta.
Es como si me preguntaras cuánto ganaba Google en el 2003 de la división de Gmail o Google Drive.
Imagínate que todo su modelo de negocio puede que sea solo AdSense y factura 240.000 (cifra inventada) y pierde 120.000 millones en mantener todos esos servicios gratuitos como Android, Google Maps, Google Drive, Gmail …
¿De dónde saca los supuestos 240.000 millones de AdSense? De la información que recaba en todos esos servicios. ¿Quiere eso decir que todos esos servicios son deficitarios? Pues obviamente, para mí no.
Primero hicieron que el buscador fuera inútil, luego convirtieron a los medios en putillas de las cookies.
Después los putearon ofreciendo la información resumida de las webs a través de ia, por lo que tenían menos visitas y muchos han chapado.
A google se la sopla que cierren webs porque las tiene cacheadas, así que puede seguir usándolas como fuente de información.
Si sabe lo que buscas en su buscador, sabe lo que haces en su navegador, sabe lo que haces en tu móvil con sus sistema operativo (70% móviles del mundo), sabe lo que haces en tu TV(40%), sabe lo que haces en tu coche (Android car), sabe lo que hacen los estudiantes que usan Chromebook, saben los correos y los datos corporativos que usan Google Workspace , Gmail …
¿De verdad crees que no obtienen información suficiente? Pues no, las webs que usan Google… » ver todo el comentario
Usuarios más concentrados y el pastel en cachos más grandes.
La sección de ciencia de abc será uno de los grandes referentes