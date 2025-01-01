·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9592
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6254
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4272
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3504
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3579
clics
Resulta que era un sinvergüenza
más votadas
580
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
607
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
305
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
430
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
618
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
26
clics
Gonzalo Bernardos advierte: "No hay más remedio que jubilarse más tarde"
En una reciente entrevista, Bernardos recordó que países como Dinamarca ya han fijado la edad de jubilación en los 70 años para quienes hayan nacido después del 31 de diciembre de 1970.
|
etiquetas
:
jubilación
,
gonzalo bernardos
2
1
3
K
13
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
3
K
13
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ChatGPT
qué assssco le tengo a este tío
5
K
49
#6
Selection
#1
Todos le tenemos asco, pero en realidad no hay muchas opciones tampoco.
Con la pirámide poblacional actual, no hay una solución que no implique un daño a algún espectro de la población. Las pensiones suponen un 40% de todo el gasto estatal.
Una persona cobrando el SMI que gaste 800€ al mes en compras (por poner un ejemplo de una cuantía), está pagando mensualmente en impuestos 561€, de los cuales 224€ van directos a pagar pensiones.
¿Retrasar jubilación boomer? Trabajarían más.
¿Subir las…
» ver todo el comentario
0
K
7
#8
ChatGPT
*
#6
parece que la única opción siempre es la fácil, recortar.
Porque claro, que los políticos hagan su trabajo y que las cotizaciones suban gracias a mejores trabajos con mejores sueldos empujados por una economía que lo sea la del turismo, eso ya es más jodido, pa eso hay que pensar y acertar.
0
K
10
#9
Selection
#8
Bueno pero también tienes que entender que estamos relativamente ahogados presupuestariamente.
No hay mucho margen para hacer eso de "mejores trabajos con mejores sueldos".
Que oye yo te lo firmo, pero del dicho al hecho hay un trecho.
0
K
7
#10
ChatGPT
*
#9
estamos ahogados presupuestariamente por dos cosas.
Un gobierno que es incapaz de conseguir sacar presupuestos adelante y porque los presupuestos siempre son expansivos en gasto corriente, no en inversión
Que viene millones desde Europa? Asfaltemos carreteras y hagamos rotondas!!
Que no, que tenemos un dineral que se tira en mamandurrias y robos, la población prefiere un mendrugo de pan y que haya toros y puntos violeta… los políticos son un reflejo de sus votantes, tenemos lo que nos merecemos
0
K
10
#11
Selection
#10
Ahí no te puedo rebatir demasiado, está claro que los políticos invierten el dinero en gilipolleces sin ningún tipo de retorno.
Lo que no tengo claro es si hay mucho margen para transformar la sociedad de forma que podamos superar el bache de las pensiones de los boomers.
0
K
7
#12
ChatGPT
#11
ese es el problema, que a find de cuentas, la mayoría quiere gilipolleces y no quiere cambios de verdad. (Y los políticos nos tienen caldos)
0
K
10
#4
Eukherio
Pero vamos a ver, este tío es funcionario, puede jubilarse a los 75 si hace falta porque aunque tenga que dar clase con pañal no lo van a echar porque no pueden. La mayor parte de las empresas no quieren a señores de 70 años currando porque la inmensa mayoría cobra mucho y ya no están tan finos como en el pasado. Para un funcionario la subida de la edad de jubilación es un mero trámite, pero para un trabajador normal es un infierno en el que tiene que muy posiblemente tenga que encontrar el curro menos mierda que le ofrezcan para llegar al mínimo. Y no me estoy ni metiendo en profesiones físicas y similares.
1
K
23
#3
Pivorexico
*
Bien majo el tipo , luego borro el tuit -
1
K
21
#5
muerola
Irrelevante como todo lo que dice el tipejo este
0
K
11
#2
Lamantua
Y eso quien es..?
0
K
8
#7
traxxdata
Razón no le falta.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Con la pirámide poblacional actual, no hay una solución que no implique un daño a algún espectro de la población. Las pensiones suponen un 40% de todo el gasto estatal.
Una persona cobrando el SMI que gaste 800€ al mes en compras (por poner un ejemplo de una cuantía), está pagando mensualmente en impuestos 561€, de los cuales 224€ van directos a pagar pensiones.
¿Retrasar jubilación boomer? Trabajarían más.
¿Subir las… » ver todo el comentario
Porque claro, que los políticos hagan su trabajo y que las cotizaciones suban gracias a mejores trabajos con mejores sueldos empujados por una economía que lo sea la del turismo, eso ya es más jodido, pa eso hay que pensar y acertar.
No hay mucho margen para hacer eso de "mejores trabajos con mejores sueldos".
Que oye yo te lo firmo, pero del dicho al hecho hay un trecho.
Un gobierno que es incapaz de conseguir sacar presupuestos adelante y porque los presupuestos siempre son expansivos en gasto corriente, no en inversión
Que viene millones desde Europa? Asfaltemos carreteras y hagamos rotondas!!
Que no, que tenemos un dineral que se tira en mamandurrias y robos, la población prefiere un mendrugo de pan y que haya toros y puntos violeta… los políticos son un reflejo de sus votantes, tenemos lo que nos merecemos
Lo que no tengo claro es si hay mucho margen para transformar la sociedad de forma que podamos superar el bache de las pensiones de los boomers.