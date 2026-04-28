Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

El Banco de España ha endurecido su ofensiva contra las irregularidades en el sistema financiero. Durante 2025, el supervisor tramitó un total de 20 expedientes sancionadores en ámbitos clave como la supervisión prudencial, la protección del cliente bancario y la lucha contra el intrusismo, según recoge su última Memoria de Supervisión.De ese total, 13 expedientes concluyeron con sanciones del supervisor que superaron los 49 millones de euros, una cifra que marca un antes y un después en la actividad disciplinaria del organismo.