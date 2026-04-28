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Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

El Banco de España ha endurecido su ofensiva contra las irregularidades en el sistema financiero. Durante 2025, el supervisor tramitó un total de 20 expedientes sancionadores en ámbitos clave como la supervisión prudencial, la protección del cliente bancario y la lucha contra el intrusismo, según recoge su última Memoria de Supervisión.De ese total, 13 expedientes concluyeron con sanciones del supervisor que superaron los 49 millones de euros, una cifra que marca un antes y un después en la actividad disciplinaria del organismo.

| etiquetas: banco de españa , banca , multas
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6 comentarios
5 1 0 K 89 actualidad
josde #5 josde
Pobrecitos, hasta 50 millones de multa, ellos afanan eso en una sola mañana.
2 K 47
Dene #6 Dene
cosquillas, tal vez
1 K 32
Skiner #2 Skiner *
Los bancos presenta beneficios record año tras año de miles de millones de €.
Esto es una minucia.
Los bancos te roban con total impunidad.

En cada presentación de resultados les obligaría que una parte de los beneficios cuantiosos que presentan tuvieran que devolver el dinero del rescate hasta que completaran lo que se les dejó.
1 K 27
Euripio #3 Euripio
¿La multa y el embargo por no devolver el rescate, con intereses, para cuando?
1 K 19
kevers #1 kevers *
Calderilla. El titular, tela.
1 K 14
#4 BoosterFelix
Cuando la banca os repercuta las multas, vosotros les subís vuestros salarios, lol.

A seguir votando elamocreamuchospuestosdetrabajismo, horas extras no pagadas, migajas y precariedad, con vuestros votos y con vuestras proles.
1 K 3

menéame