El Gobierno de Trump firma un acuerdo de $80.000 millones para generar energía nuclear para IA

Westinghouse no especifica cuándo estarán operativos los reactores nucleares. Un portavoz de la compañía aseguró que el acuerdo está relacionado con la orden ejecutiva de mayo de Trump para tener 10 "nuevos grandes reactores con diseño completo en construcción para 2030".

| etiquetas: trump , ia , energía nuclear , central nuclear , dinero , eeuu
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Por poner en contexto:
Vogtle se fue a 7 años de retraso y 16000 millones de sobrecostes llegando a los 30000 millones de presupuesto.
www.meneame.net/story/estados-unidos-pone-funcionamiento-primer-reacto

Asi que daría para poco ese presupuesto :popcorn:
