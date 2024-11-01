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El Gobierno parte en dos decretos las medidas anticrisis para salvar el choque PSOE-Sumar

El Gobierno parte en dos decretos las medidas anticrisis para salvar el choque PSOE-Sumar

El Gobierno logró un acuerdo in extremis entre PSOE y Sumar tras un tenso retraso de más de dos horas en el Consejo de Ministros. Para evitar el choque entre socios, por el plante de los ministros de SUMAR, dividieron las medidas anticrisis en 2 decretos: uno centrado en vivienda, con prórroga de alquileres y control de márgenes empresariales, y otro dedicado a la rebaja del IVA de carburantes al 10%, reducción de impuestos eléctricos y ampliación del bono social. El Ejecutivo considera urgente este paquete ante el impacto de la guerra en Irán.

| etiquetas: gobierno , psoe , sumar , decreto anticrisis
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2 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
#2 tropezon
Se han tenido que plantar los ministros de Podemos para sacar alguna medida social más para paliar lo que se nos está viniendo encima
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso es lo que tenía que haber hecho desde diciembre con muchos decretos para que fueran aprobados a la primera en vez de hacer paquetes omnibus
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menéame