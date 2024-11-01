edición general
El Gobierno multa con entre 3.000 y 4.000 euros a manifestantes de La Vuelta

El Gobierno apoya públicamente y tilda de “necesarias” y “justas” a las protestas en apoyo al pueblo palestino durante La Vuelta a su vez que reprime y toma medidas contra estos

covacho
Un poco burdo todo esto. El gobierno no multa. Son los agentes los que proponen sanción, y una comisión quien la aprueba (de forma obligada) . ¿No?
