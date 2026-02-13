El Gobierno de Milei denuncia por terrorismo a los manifestantes contra la reforma laboral en Argentina

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso, en la que resultaron detenidas 71 personas. La acusación, a la que accedió EFE este viernes, la impulsó el Ministerio de Seguridad Nacional y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades