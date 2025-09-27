El Gobierno libera en apenas cuatro semanas 7.334 millones en préstamos para la industria de defensa

La lluvia de millones para el sector de defensa en España ya está llegando y lo está haciendo en forma de chaparrón en los últimos días. Desde inicios de septiembre, el Ministerio de Industria y Turismo ha liberado ya 7.333,85 millones de euros en forma de préstamos al 0% de interés para la industria militar del país, poniendo así en marcha 13 de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), a través de los cuales el Gobierno quiere canalizar parte del aumento del gasto militar en defensa prometido por el presidente Sánchez... sigue en #1
Información completa para quien tenga dificultad en leerlo:
"La financiación para estos PEM se dividirá en varios años, en algunos casos hasta 2032, como es el caso del desarrollo del nuevo satélite de observación de la tierra PAZ II que hará Hisdesat, que fue el primero en ver aprobada la prefinanciación, con un total de 1.011,85 millones.
Fuentes del sector explican a este periódico que este tipo de préstamos se hacen para que las compañías no tengan… » ver todo el comentario
