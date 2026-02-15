El Gobierno interino de Venezuela desmonta programas chavistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundiza sus cambios en el gobierno con la eliminación de siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro, informó la prensa local el domingo (15.02.2026). Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas, por lo que Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal.