El Gobierno interino de Venezuela desmonta programas chavistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundiza sus cambios en el gobierno con la eliminación de siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro, informó la prensa local el domingo (15.02.2026). Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas, por lo que Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal.

venezuela , chavista , maduro , gobierno , eeuu
Natxelas_V
Sorpresón en las Gaunas. A un psicópata le da igual hacer politicas X o políticas Y. Lo único que le interesa es su propio interés. Y qué interés superior puede tener Delcy que seguir viva? :-D xD xD xD xD
menéame