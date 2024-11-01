Gloire aux Moutons / La Rioule des Compagnons du Monde & les Monts Rieurs  

En 2017, una asamblea de ocho músicos se reunió alrededor de un campamento: La Rioule (la fiesta saboyana); todos voluntarios dentro de las Grandes Médiévales d'Andilly, la cuna de su el encuentro y sus primeros pasos en los pasos de la Edad Media...



Desde canciones antiguas hasta canciones recientes revisitadas, el mundo de Rioule cobra vida con el paso de las estaciones. Bajo el sol y bajo la lluvia, brotan notas e ideas y el las primeras creaciones llegan en un primer álbum publicado en 2019: Autour de la lanterne; llevando consigo el deseo de perpetuar la cultura de Ttrouvère guiando cuentos y historias de todo el mundo hasta nuestros tiempos modernos.



Inspirados por los títulos de este álbum, la reunión, el viaje y la mezcla se convirtieron en temas principales para los "riouleux", por lo que el nombre del grupo se alargó y pasó a llamarse Rioule de los Compañeros del Mundo.