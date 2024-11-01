edición general
Una gigantesca imagen de la ciudad de Nueva York al estilo isométrico

El Nueva York isométrico de Andy Coenen es una recreación píxel a píxel de la ciudad de los rascacielos, con un visor para explorarla con todo detalle. Es como volver al SimCity de los 90 pero desde el navegador, simplemente para contemplar un escenario conocido desde una perspectiva diferente. La imagen completa es un entramado de 204.800 × 204.800 píxeles (unos 42 Gpx), divididos en unas 40.000 teselas «cosidas» unas con otras.

Es un trabajo de IA; entré pensando que sería algún artista chiflado pero resultó ser otro tipo de chiflado

Sinceramente, es deprimente… maldita sea. ¿Maxis, por qué tuviste que quebrar? Me habría encantado una nueva versión del Sim City que usara una IA como esta para generar ciudades vivas y variadas.
#2 quebró, pero sus juegos siguen vivos. Pasate por Simtropolis y verás que se sigue jugando y creando, especialmente al cuarto, al que todavía juego de vez en cuando. Pero sólo me dedico a hacer ciudades y pueblos de diverso estilo.
Queda muy chulo ese efecto.
