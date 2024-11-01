Una gigantesca imagen de la ciudad de Nueva York al estilo isométrico  

El Nueva York isométrico de Andy Coenen es una recreación píxel a píxel de la ciudad de los rascacielos, con un visor para explorarla con todo detalle. Es como volver al SimCity de los 90 pero desde el navegador, simplemente para contemplar un escenario conocido desde una perspectiva diferente. La imagen completa es un entramado de 204.800 × 204.800 píxeles (unos 42 Gpx), divididos en unas 40.000 teselas «cosidas» unas con otras.