Genocidios y enemigos

Si alguien está interesado, no es una única imagen seleccionada para darme la razón, hay muchas más similares. Por ejemplo: www.google.com/search?q=free congo sudan palestine&sclient=img&

Bueno, al taco...Digamos que comienza a ser una constante que cuando los poderosos del mundo se dedican a exterminar a otras personas, al minuto 0 una tropa de personas de caracter conservador aparece por esta casa para llamar hipócritas a "la izquierda" sin medias tintas acusando muy foribundamente, pero sin pruebas, de actuar de forma interesada y de dar apoyo a las víctimas del poder y los poderosos sólo en ciertos casos. Con Irán llevan unos días, pero con el envío de Sudán ya van desatados.

Como anarquista y como alguien que gestiona un archivo de pegatinas de la izquierda radical (25000 en total entre publicadas y pendientes a día de hoy en unos 20 idiomas y de momento 7 alfabetos), tengo un radar personal de lo que se mueve en la izquierda a nivel global relativamente bien afinado para asi poder encontrar las pegatinas. Sabiendo lo anterior, creedme, pinchais en hueso con esta narrativa de la izquierda hipócrita.

Si queréis llamar hipócritas a individuos concretos o partidos concretos cuando veis la hipocresía que percibís, libres sois de hacerlo, porque ciertamente, haberlos haylos.

Pero al resto de los que pintáis con la brocha gorda de "la izquierda" a la que tanto os referís, a los que tenemos una navaja suiza bien afilada para saber identificar la opresión y a los opresores y la usamos de diario, cuidaos mucho de venirnos con bulos a destruir el trabajo de oposición a los distintos genocidios y represiones que ocurren en el mundo.

Primerament porque como digo pincháis en hueso y lo único que hacéis es destruir el trabajo realizado para ayudar a las víctimas que sufren el conflicto.

Pero en segundo lugar, porque como mínimo deberíais la irónica tragedia de Carl Schmitt.

Link: www.youtube.com/watch?v=2S-WJN3L5eo#t=23m30s (comienza en el minuto 23.30 y hasta el 27.30 es interesante de ver para este envío)

Link 2: www.youtube.com/watch?v=JcUZszps8LA (sobre el 27)

En pocas palabras: a los Juan Sin Tierra que hacen lo que pueden con los recursos de los que disponen los criticáis sin piedad y les exigís ser seres de luz mientras que al mismo tiempo nunca falta el comentario de defensa del tirano de turno (véase Bukele) como "males necesarios que cometen errores" Estos que tienen los recursos y el poder para hacer las cosas bien no reciben crítica a pesar de tener la sangre de miles de inocentes en sus manos, pero los Juan Sin Tierra que se mueven en contextos de morir o matar en muchos casos les negáis el derecho a la defensa de sus vidas (1). Y esto ocurre porque preferís que vuestro tirano esté en el poder como "un mal menor" porque pensáis erróneamente que defendiendo al tirano de turno vosotros estaréis protegidos de sufrir su violencia porque los apoyáis y/o sus ideas políticas os parecen aceptables. No os importa ni la violencia ni los opresores del mundo, os importa que sea de vuestra cuerda. Proyección de manual.

Y así andamos, donde explícitamente (como el fascista de los vídeo) o de forma implícita (repitiendo los bulos y narrativas falaces que fabrica la internacional fascista) algunos andan del lado erróneo de la historia e irónicamente poniéndose la soga al cuello ellos solitos.

Pero tal y como como muestra la historia la teoría del amigo-enemigo no se cumple y no hay nadie a salvo en última instance. No se cumplió en el caso del mismísimo autor de la teoría (Carl Schmitt fue represaliado por el régimen nazi que apoyó), no se ha cumplido a lo largo de la historia y no hay elementos que muestren que esta vez va a ser diferente, de hecho, hay evidencia de que va a ser igual que en otros momentos de la historia pasada (solo hay que buscar "leopardo come cara" en google). Y ante este escenario hay dos caminos. El que quiera que se tome este artículo en serio y busque la forma de evitar volver a exigirle más a los desposeídos (por estadística, sus semejantes) que a los sátrapas del mundo para evitar terminar reventado por el mismo poder que hasta hoy ha defendido. Y el que no quiera, al menos que se le quede grabado a fuego que sus actos permiten que todo quede arrasado: aquellos a los que llama hipócritas van primero (ya somos todos terroristas según EEUU), pero también a su gente cercana y en última instancia ellos mismos.

En resumen: no seáis como el fascista del vídeo. Mas allá de que ser fascista es malo, al menos hacedlo por una cuestión de supervivencia y no defendáis a nadie (por activa o por pasiva) que un día pueda decidir sobre si vives o mueres.

(1) Por ejemplo en el caso Palestino es común que argumentativamente se deniegue el uso de la violencia armada contra su colonizador y genocida, mientras que al mismo tiempo los revolucionarios iraníes disparando a matar a la policía tras una manifestacíon no reciben crítica. Y para despistados, en ambos casos los palestinos y los iraníes hacen lo correcto: defender su vida contra su opresor.