edición general
5 meneos
12 clics
El gasto de los extranjeros en el súper crece el doble que el de los consumidores locales

El gasto de los extranjeros en el súper crece el doble que el de los consumidores locales

Las cadenas de distribución adaptan su oferta de productos a los clientes con más potencial de incremento: inmigrantes, 'expats' y jubilados

| etiquetas: consumo , españa , supermercado
4 1 0 K 57 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El poder adquisitivo nuestro se hunde y se va a los turistas, expats, ancianos y demas pero el problema es el arabe te dice Vox

Nos tiran del barrio, del supermercado y el malo te quieren hacer creer que soy yo por decir que nos tenemos que quejar del tiempo para no ser masacrados
2 K 29

menéame