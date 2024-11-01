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El 'gas de la risa', la amenaza silenciosa que afecta a jóvenes, provoca hospitalizaciones en Madrid y causa estragos en Europa

El 'gas de la risa', la amenaza silenciosa que afecta a jóvenes, provoca hospitalizaciones en Madrid y causa estragos en Europa

El óxido nitroso tiene un efecto rápido y breve, no deja huellas, pero las secuelas que provoca en el sistema nervioso pueden ser irreversibles.

| etiquetas: risa , amenaza , silenciosa , afecta , jóvenes , provoca , hospitalizaciones
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3 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
dejad a los chavales que camelen como quieran!!!
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#2 woke *
#1 Los jóvenes ya no se ríen si no están bajo los efectos de las drogas.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
#2 pues hoy en día con la internet no tienen excusa, Napster y bajarse los casetes de Paco Gandía en MP3
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menéame