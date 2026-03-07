Ganar dinero apostando con la guerrra. Newsletter de Kiko llaneras

¿Qué ocurre si el asesinato de un líder político o el inicio de una guerra dependen de que alguien gane dinero con sus apuestas o predicciones? El 26 de febrero, miles de personas estaban apostando dinero real sobre si Estados Unidos atacaría Irán. En Metaculus, una comunidad de predicción, los pronosticadores decían que la probabilidad de ataque antes de abril era del 80%. En el mercado de predicción Polymarket, esa posibilidad rondaba el 60%. Dos días después cayeron las bombas y Jamenei fue asesinado.