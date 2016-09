Galicia, mundo y aparte (o por qué el PP arrasa)

27 meneos 265 clics

El lunes media Galicia se levantó de resaca,aun sin haber bebido una gota.Con la lengua hecha lija,los oídos pitando,la cabeza a reventar.De todo menos suave había sido la noche:el Partido Popular había goleado por enésima vez en unas elecciones gallegas,eso no era novedad,pero en esta oportunidad no solo se ofrecieron sesudos análisis desde los púlpitos mediáticos,sino que también hubo lapidación gratis en Twitter.O sea,que esa mitad de Galicia —la que no votó al PP—,además de perder,tuvo que comerse el improperio y la conmiseración ajena.