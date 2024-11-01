edición general
Fuga a Turquía y detención en El Prat: se entrega el menor acusado de matar a un hombre en un bus en Castelldefels

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes por la mañana, en el aeropuerto de El Prat, a un menor de edad, de 16 años, que estaba en busca y captura después de haber matado a un hombre en una pelea en un NitBus el mes de julio en Castelldefels. El menor durante este tiempo ha estado escondido con su familia en Turquía, de donde son originarios, y ahora, cuando ha vuelto a Catalunya, los Mossos lo han detenido justo al poner los pies en tierra.

SeñorMarron #1 SeñorMarron
Pregunto por pura ignorancia ¿No hay extradición con Turquía? Quiero decir, sabían que estaba allí, si no no estarían esperándole
0 K 7

