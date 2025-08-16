Los fuegos artificiales de una fiesta privada provocan un incendio junto a la fortaleza de Baiona (Pontevedra)

La pasada madrugada, una tirada de fuegos artificiales acabó provocando un pequeño incendio en el paseo de Monte Boi, en Baiona. Los fuegos fueron lanzados desde el interior de la muralla de Monterreal, a la altura del establecimiento de hostelería conocido como la Taberna de la Carabela Pinta, en el recinto del Parador de Turismo Conde de Gondomar y cayeron hacia el exterior, en una zona con abundante vegetación. Las chispas prendieron fuego de inmediato, lo que generó un conato que llegó a afectar a unos 200 metros cuadrados de superficie.
| etiquetas: incendios , galicia , baiona
Dicho esto, el lugar donde ha sucedido esto es de los ¿mejores? sitios donde podría suceder.
El parador está en una especie de penínsulta, completamente rodeado de agua por, obviamente, casi todos lados. Y a partir del istmo está todo urbanizado. Es decir, que sería bastante complicado que pudiese haber un incendio en el monte a partir de esto.
Repito, se lo podrían haber ahorrado, pero creo que estaba bastante controlado.
¿Es necesario que lo explique de nuevo o ya?
Y si no lanzan cohetes, no hay riesgo de incendio aunque esté inundado.
¿Lo pillas, genio?
Edit; www.meneame.net/story/aragon-huesca-adelanta-quince-minutos-traca-fin-
En alguna parroquia por aquí cerca (Galicia) también han tirado cohetes estas noches.
Tenemos que tener sentido común y si no lo tenemos, alguien nos tiene que ordenar parar.