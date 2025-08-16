edición general
23 meneos
41 clics
Los fuegos artificiales de una fiesta privada provocan un incendio junto a la fortaleza de Baiona (Pontevedra)

Los fuegos artificiales de una fiesta privada provocan un incendio junto a la fortaleza de Baiona (Pontevedra)

La pasada madrugada, una tirada de fuegos artificiales acabó provocando un pequeño incendio en el paseo de Monte Boi, en Baiona. Los fuegos fueron lanzados desde el interior de la muralla de Monterreal, a la altura del establecimiento de hostelería conocido como la Taberna de la Carabela Pinta, en el recinto del Parador de Turismo Conde de Gondomar y cayeron hacia el exterior, en una zona con abundante vegetación. Las chispas prendieron fuego de inmediato, lo que generó un conato que llegó a afectar a unos 200 metros cuadrados de superficie.

| etiquetas: incendios , galicia , baiona
19 4 0 K 263 actualidad
22 comentarios
19 4 0 K 263 actualidad
Comentarios destacados:    
Connect #4 Connect
Provocar un incendio por lanzar fuegos artificiales en pleno verano y no muy lejos de donde se están registrando los peores incendios de la historia de España, debería estar fuertemente csstigado con una sanción económica ejemplar. Eso es un atentado con todas las de la ley.
2 K 36
Moixa #5 Moixa
#4 solo econòmica?
1 K 25
sotillo #8 sotillo
#5 Al juzgado de guardia esposado pero verás como el responsable es de esos de “ No sabe usted con quién está hablando “ Con su correspondiente etiqueta de salchichón ibérico en la muñeca al que las fuerzas del orden parecen rendir pleitesía
1 K 24
makinavaja #22 makinavaja
#8 Y que por supuesto no será ni denunciado... porque es "gente de bien"... :troll:
0 K 13
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#4 #5 la Luna de Miel iba a ser en una celda
0 K 20
#11 Tensk
#4 #6 Estoy completamente de acuerdo en que lo de lanzar pirotecnia en las condiciones actuales es como para hacérselo ver.

Dicho esto, el lugar donde ha sucedido esto es de los ¿mejores? sitios donde podría suceder.

El parador está en una especie de penínsulta, completamente rodeado de agua por, obviamente, casi todos lados. Y a partir del istmo está todo urbanizado. Es decir, que sería bastante complicado que pudiese haber un incendio en el monte a partir de esto.

Repito, se lo podrían haber ahorrado, pero creo que estaba bastante controlado.
0 K 13
#14 Albarkas
#11 Tan controlado que ha ardido.
1 K 22
#17 Tensk
#14 A ver, que igual no lo he dejado masticado para todos los niveles: por "controlado" no me refiero a que se pueda evitar todo posible conato de incendio, me refiero a que la zona es de fácil control en caso de incendio, de hecho indican que ya lo habían apagado para cuando llegaron los bomberos.

¿Es necesario que lo explique de nuevo o ya?
2 K -10
#18 Albarkas
#17 Te he entendido a la primera, que aunque tú te creas más espabilao que los demás, no lo eres.
Y si no lanzan cohetes, no hay riesgo de incendio aunque esté inundado.
¿Lo pillas, genio?
2 K 34
#19 Tensk
#18 Si dices lo que dices ahora está claro que no me has entendido ni la primera vez ni ahora.
0 K 13
#20 Albarkas
#19 Ya te digo que te he entendido a la primera.
0 K 11
makinavaja #21 makinavaja
#4 Excepto si el gobierno o ayuntamiento es del PP... :-D :-D
0 K 13
alpoza #1 alpoza
Estos son los que adelantaron la traca para no coincidir con la alerta roja plus?
1 K 28
alpoza #3 alpoza
#2 na me confundi por unos metros :roll: xD
1 K 21
#7 Suleiman
#2 Sobre este tema, he visto esto . Que cojonazos bsky.app/profile/castuolizate.bsky.social/post/3lwkeemc7hc2x
6 K 79
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano *
#7 Justo venía a poner ese enlace.

En alguna parroquia por aquí cerca (Galicia) también han tirado cohetes estas noches.
0 K 15
Milmariposas #15 Milmariposas
Hay que ser gilipollas, ignorante o todo a la vez para encender fuegos artificiales con la situación actual en el país.
1 K 23
#6 Albarkas
Los cohetes y la pólvora para fiestas estos días de alertas de todos los colores deberían estar prohibidos y si lo están, un buen leñazo en la cartera a los idiotas que se lo saltan.
0 K 11
sotillo #9 sotillo
#6 Calla que luego salen en telefacha diciendo que no hay libertad y que esto es una dictadura
1 K 22
Arkhan #13 Arkhan
#6 Por tercer año consecutivo hemos vivido en el pueblo de mi suegros como reprograman los fuegos artificiales de las fiestas de verano a finales de septiembre. Y lo mejor es que todo el pueblo de acuerdo sin rechistar viéndolo como algo lógico.
1 K 21
#16 Albarkas
#13 Ésta noche han acabado las fiestas de mi pueblo. Ni un cohete (y hubo años que cualquier actividad se señalaba con cohetes). No ha pasado nada. Las actividades se señalaban por megafonía y listo.
Tenemos que tener sentido común y si no lo tenemos, alguien nos tiene que ordenar parar.
0 K 11

menéame