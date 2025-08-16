Los fuegos artificiales de una fiesta privada provocan un incendio junto a la fortaleza de Baiona (Pontevedra)

La pasada madrugada, una tirada de fuegos artificiales acabó provocando un pequeño incendio en el paseo de Monte Boi, en Baiona. Los fuegos fueron lanzados desde el interior de la muralla de Monterreal, a la altura del establecimiento de hostelería conocido como la Taberna de la Carabela Pinta, en el recinto del Parador de Turismo Conde de Gondomar y cayeron hacia el exterior, en una zona con abundante vegetación. Las chispas prendieron fuego de inmediato, lo que generó un conato que llegó a afectar a unos 200 metros cuadrados de superficie.