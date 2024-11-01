Frenazo al polémico deslinde de Doñana previsto por el Gobierno, que "puede tener consecuencias ecológicas irreversibles"

Audiencia Nacional ha paralizado el deslinde de Doñana aprobado por el Gobierno en 2025 tras admitir el recurso de WWF. 270 científicos, el CSIC, la Confederación del Guadalquivir y la dirección de Doñana alertan de que el plan redefine la marisma como terreno mareal y podría permitir la entrada de agua salada en zonas dulces del parque, causando daños ecológicos irreversibles, junto a la polémica de si la "Montaña del Río" es artificial o natural. WWF pide al Miteco retirar la propuesta y abrir un procedimiento basado en consenso científico