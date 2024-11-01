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Frenazo al polémico deslinde de Doñana previsto por el Gobierno, que "puede tener consecuencias ecológicas irreversibles"

Frenazo al polémico deslinde de Doñana previsto por el Gobierno, que "puede tener consecuencias ecológicas irreversibles"

Audiencia Nacional ha paralizado el deslinde de Doñana aprobado por el Gobierno en 2025 tras admitir el recurso de WWF. 270 científicos, el CSIC, la Confederación del Guadalquivir y la dirección de Doñana alertan de que el plan redefine la marisma como terreno mareal y podría permitir la entrada de agua salada en zonas dulces del parque, causando daños ecológicos irreversibles, junto a la polémica de si la "Montaña del Río" es artificial o natural. WWF pide al Miteco retirar la propuesta y abrir un procedimiento basado en consenso científico

| etiquetas: doñana , deslinde , ecología
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1 comentarios
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#1 tropezon *
El deslinde en el Dominio Público Marítimo Terrestre en Doñana que ha planteado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) va en contra de todos: los ayuntamientos, los grupos conservacionistas, la Universidad de Huelva, de los estudios científicos. También cuenta con el informe desfavorable del Consejo de Participación de Doñana.

Incluso se pretende eliminar una barra de arena entre el Guadalquivir y el parque, aduciendo que se recreció en 1983, mientras que los ecologistas hablan de que ya estaba allí y lo que se hizo fue arreglarla por los problemas causados por el paso de barcos por el rio.
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menéame