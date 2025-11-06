·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7953
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
7781
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6352
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
6238
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
5400
clics
El despido de los putos genios
más votadas
661
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
523
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
623
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
448
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"
271
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
26
clics
Francisco busca a su hijo desaparecido en Torrevieja: "Su madre se lo llevó después de ponerme 20 denuncias falsas"
La mujer se fugó con el menor, de 5 años, y su otro hijo, de 10 años y de otro padre, cuando vio amenazada su custodia por sufrir problemas de salud mental.
|
etiquetas
:
hijo
,
desaparecido
24
5
0
K
109
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
109
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
El titular es un desproposito. Todo el mundo sabe que las denuncias falsas no existen.
9
K
50
#2
mancebador
#1
Este señor, por sí solo, debe haber superado el cupo anual de denuncias falsas.
3
K
12
#3
denocinha
#1
Cuidado, a lo mejor es un político feminista. En ese caso sí podrían ser falsas.
2
K
2
#7
Antipalancas21
#1
Que se lo digan a Errejon.
1
K
23
#8
DocendoDiscimus
#1
claro, porque al año se ponen 40 denuncias, y estás 20 demuestran que el 50% de ellas son falsas. ¿Verdad? Es eso lo que dices, no?
0
K
11
#4
Fartón_Valenciano
*
Presuntamente esa mujer cometió dos delitos de sustracción de menores, dado que los niños son de padres diferentes, esta mujer estaría presuntamente maltratando a dos niños y a dos hombres, solo les puedo desear que encuentren pronto a sus hijos...
5
K
43
#5
BlackDog
Madre protectora
3
K
32
#6
silvano.jorge
No quiero dudar de el español, conocido por su buen periodismo, pero esta frase es al menos curiosa:
"dejando a su padre, Tiberio, —que lleva sin ver a su hijo desde que nació—igual de destrozado."
"mi otra hija es como si fuera su tío. He tratado más a su hijo que él, porque él ni lo ha conocido. Se cree que su padre soy yo", sentencia."
No entiendo por qué Tiberio no conoce a su hijo...
La noticia me hace desconfiar por cómo está redactada y por estar llena de lagunas.
Si es verdad todo lo que pone en la noticia en cuanto la encuentre la guardia civil va a perder la custodia de sus hijas...
1
K
14
#9
kastanedowski
Creo que escucharemos mucho sobre estos niños en el futuro...
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"dejando a su padre, Tiberio, —que lleva sin ver a su hijo desde que nació—igual de destrozado."
"mi otra hija es como si fuera su tío. He tratado más a su hijo que él, porque él ni lo ha conocido. Se cree que su padre soy yo", sentencia."
No entiendo por qué Tiberio no conoce a su hijo...
La noticia me hace desconfiar por cómo está redactada y por estar llena de lagunas.
Si es verdad todo lo que pone en la noticia en cuanto la encuentre la guardia civil va a perder la custodia de sus hijas...