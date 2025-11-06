edición general
Francisco busca a su hijo desaparecido en Torrevieja: "Su madre se lo llevó después de ponerme 20 denuncias falsas"

La mujer se fugó con el menor, de 5 años, y su otro hijo, de 10 años y de otro padre, cuando vio amenazada su custodia por sufrir problemas de salud mental.

