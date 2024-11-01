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Francia, Italia, España e Irlanda destacan en el apoyo a la iniciativa ciudadana para acabar con el acuerdo UE-Israel

Francia, Italia, España e Irlanda destacan en el apoyo a la iniciativa ciudadana para acabar con el acuerdo UE-Israel

Múltiples informes de la ONU y de organizaciones humanitarias han recogido las violaciones al derecho internacional por parte de Israel.

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