Fragmento de la novela de Miguel Ángel Rodríguez Bajón

"Cuando los gobiernos no tengan políticos en los lugares de mando sino asesores de imagen y publicistas, los ciudadanos comerán aire y se sentirán llenos de gloria. (...) El mejor de ustedes no será el más preparado, sino aquel a quien la gente entienda, aunque lo que diga no le importe a nadie. La gente desconfía de aquel a quien no entiende (...) Gestos que entusiasman al pueblo. Esos son los detalles en los que se fijan los periodistas y que son alabados por comentaristas que nunca están presentes en ningún sitio; aquellos que no saben de nada, pero que llenan minutos diciendo tonterías»

Fragmento de la novela El candidato muerto de Miguel Ángel Rodríguez (director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso).