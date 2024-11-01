Fracasa la “diplomacia yihadista” entre Afganistán y Pakistán

La comitiva diplomática del clérigo y antiguo militante yihadista Fazlur Rehman Khalil ha fracasado. El 12 de marzo, el mismo día de su retorno a Pakistán, la “tormenta” volvió a estallar. Los cazas paquistaníes bombardearon la zona residencial de Pul-e-Charkhi, en Kabul, dejando cuatro civiles fallecidos. Simultáneamente, las aeronaves paquistaníes efectuaron sendos ataques en Paktia y Kandahar, donde destruyeron los depósitos de combustible del aeropuerto de la ciudad. Los bombardeos reactivaron los enfrentamientos a lo largo de la frontera.