Fósiles en monumentos de la Unesco

En esta ciudad andaluza se preserva tal cantidad de construcciones, edificios y monumentos, realizados desde la época romana hasta la edad moderna, que tanto la Mezquita-Catedral como todo el centro histórico que la rodea, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Pero esto no es lo único que tienen en común las murallas, puertas de acceso, puentes o templos que podemos encontrar en estas calles, ya que en todas estas construcciones se emplearon preferentemente unas mismas rocas, de colores pardos y amarillentos,