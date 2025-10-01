La Flotilla Sumud entra en «la zona de alto riesgo» en su travesía hacia Gaza

La Global Sumud Flotilla alertó esta madrugada de su entrada en la «zona de alto de riesgo» en su travesía hacia Gaza, una zona donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales, a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 240 kilómetros). «Estamos en alerta máxima», avisó la flotilla a través de su canal de Telegram a las 03:03 GMT. «Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas. Permanezcan alerta»,