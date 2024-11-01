edición general
Flotilla a Gaza, transmisión en directo: interceptación israelí inminente  

Barcos israelíes han comenzado a acercarse hacia la Global Sumud Flotilla; actualmente las embarcaciones se encuentran a una distancia entre sí de unas cinco millas naúticas. "Estamos listos para la interceptación; el bloqueo naval se encuentra a unos 40 minutos de navegación", ha señalado a RTVE el periodista a bordo de la flotilla, Lorenzo D'Agostino. "Estamos aprovechando el tiempo para escoger la ropa, ponernos los chalecos salvavidas, y preparar el barco con agua y barritas energéticas", ha agregado.

